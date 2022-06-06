كشف رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور التي سيعرضها على الرئيس قيس سعيد، "لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة''.

وقال بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة ، "بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".

واعتبر بلعيد أن "80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه".

وأضاف "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".