توفي شخصان وأصيب تسعة آخرون في حوادث مرور وقعت صبيحة اليوم الثلاثاء وليلة البارحة بالطريق السيار شرق غرب في محوريه العابرين لولايتي البويرة وعين الدفلى وبالطريق غير المرقم بولاية البيض.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادثا مروريا مميتا وقع صبيحة اليوم بالطريق السيار شرق غرب في شطره العابر لإقليم ولاية البويرة وبالضبط في منحدر الجباحية باتجاه الجزائر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث ناجم عن اصطدام بين عدة مركبات، ما دفع بأفراد فصيلة الدرك الوطني للطريق السيار بالجباحية إلى غلق الطريق في وجه حركة المرور وتحويلها نحو الطريق الوطني رقم 05.

وعلى مستوى نفس الطريق وقع حادث مرور آخر بالقرب من بلدية العجيبة بولاية البويرة في اتجاه الجزائر أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهما بعين المكان وتحويلهما إلى المستشفى المحلي.

كما خلف حادث مرور ثالث وقع بالطريق السيار شرق عرب صبيحة اليوم في شطره العابر لإقليم بلدية جليدة في ولاية عين الدفلى باتجاه وهران إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة استشفائية بالمنطقة. أما في ولاية البيض فقد سجل بها حادث مرور بالطريق غير المرقم الرابط بين قرية وادي الحجل في بلدية استيتن والطريق البلدي رقم1، مخلفا وفاة شخص وإصابة ثان بجروح.