كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن بلاده تعتزم فتح خط بحري يربط بين ليبيا والجزائر.

وتعهد الدبيبة في كلمة له خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، المُقام في المدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس، باتخاذ إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعريفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ودعا الدبيبة بالمناسبة جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن "الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الإفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين".

وأضاف: نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية، مشيدا في الوقت نفسه بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.

وختم الدبيبة إن "غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام".