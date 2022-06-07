أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية. وأدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم وبعد يومين كاملين من إعادة محاكمة المتهمين 15 في قضية خليفة بنك، للمرة الرابعة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، المتهم الرئيسي في القضية الرئيس المدير العام السابق للبنك عبد المؤمن رفيق خليفة بـ 18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به وذلك لمتابعته بجنايات تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية و استعمال مزور وجنح السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية و الإفلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.

من جهة أخرى برأت ذات المحكمة برئاسة القاضية رحالي حسيبة، ثمانية متهمين بما فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخيه عبد النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم شأنهم شأن كل من علي عون وإغيل علي امزيان الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به. وأدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار. كما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج وعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دج. وذكرت رئيسة الجلسة أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ الثامن جوان الجاري للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.

للإشارة، فقد توبع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة (الذي تم الاستماع له عن بعد، بتقنية الزوم من المؤسسة العقابية بالشلف) و14 متهما آخرون من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها "تكوين جمعية أشرار" و "السرقة المقترنة بظرف التعدد" و "النصب والاحتيال" و "خيانة الأمانة" و "التزوير في محررات مصرفية" و "الرشوة" و "استغلال النفوذ" " و "التزوير في محررات رسمية.

للتذكير، كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما.