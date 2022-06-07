دشن وزيرا الصناعة أحمد زغدار والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اليوم الثلاثاء في أول محطة من زيارة العمل التي يقومان بها إلى ولاية ورڤلة، مصنع للألواح الشمسية تابع لمؤسسة "زرڤون غرين إينرجي ZERGOUN GREEN ENERGY " بطاقة إنتاجية تبلغ سنويا 180 ميغاواط.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن هذا المشروع، الذي ستتبعه مشاريع أخرى مماثلة، يكتسي أهمية كبيرة كونه يندرج في إطار تجسيد مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة 1000 ميغاواط ""SOLAR 1000 MW بخمس ولايات من الجنوب الكبير ومنها ولاية ورڤلة.

وخلال معاينته لهذا المصنع أكد الوزير زغدار أن الانتقال إلى الطاقات المتجددة أضحت اليوم حتمية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق التنافسية فيه.

وأبرز الوزير أهمية إنشاء، "كلوستر" من طرف وزارة الصناعة، يضم كل المتعاملين في شعبة الصناعات الكهربائية لتطويرها وهو التوجه الذي ترمي الحكومة لتجسيده. كما وضع وزير الصناعة حجر الأساس لتجسيد مشروع استثماري لإنتاج المصل المعقم بقدرات إنتاجية سنوية تعادل 219.000 قارورة قابلة للحقن، 25.000 عبوة محلول زجاجية و33.000 كيس محلول.