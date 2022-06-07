توفي 35 شخصا وأصيب 1355 آخرون بجروح في 1221 حادث مرور سجلت عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 4 جوان الجاري.

وأوضحت اليوم الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، إن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة ستة أشخاص في مكان الحادث وجرح 150 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 149 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2136 تدخل سمحت بإخماد 1514 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر، حيث تم تسجيل 103 تدخلات على إثر 71 حريقا.

وخلال نفس الفترة، قامت ذات المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ 6951 تدخل لتغطية 6017 عملية إسعاف وإنقاذ 415 شخص من الخطر.