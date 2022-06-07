ارتفعت أسعار النفط الجزائري، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أشهر، وهو الأغلى عالميا.

وهذا بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك+ ستخفف من شح المعروض.

وبلغ سعر النفط الجزائري 125 دولار للبرميل بحسب موقع oil price.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 120.27 دولار للبرميل فيما

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 119.33 دولار للبرميل.