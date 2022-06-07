عاد الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي إلى خيبة " الخضر" في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر وأكد بأن ما حدث كان ضربة موجعة وغير متوقعة.

وفي حوار خص به صحيفة "البيان" الإماراتية قال عبيد الذي غاب مؤخرا عن صفوف المحاربين لخيارات تقنية من المدرب جمال بلماضي أن عدم الوصول إلى المونديال يجب ألا يحجب العمل الكبير الذي قام به المنتخب خلال السنوات الأخيرة منذ تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وأوضح لاعب النصر أنه شعر بصدمة كبيرة عندما كان يتابع المباراة عبر التلفزيون في منزله بدبي ولم يصدق ما حدث رغم أنه يدرك جيداً أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت والنتائج الصادمة، وقال: مررنا بفترات صعبة وتمالكتنا مشاعر متضاربة يطغى عليها الإحباط، من المحزن ما رأيناه في المباراة، وأتمنى أن نشاهد كرة قدم إفريقية بصورة أفضل، لا أبحث عن الإثارة، كرة القدم رياضة قبل كل شيء وفشلنا في التأهل مرحلة وانتهت ويجب أن نفكر في المستقبل.

وأردف: "شعرت بالاستياء لما تعرض له زملائي من انتقادات لاذعة ورغم أني لم أكن معهم في الملعب إلا أني تقاسمت معهم مشاعر الحزن، لقد تحدثت إلى بعض أصدقائي في المنتخب وطلبت منهم أن يرفعوا رؤوسهم".

وتابع قائلاً: الجميل في كرة القدم أنها تمنحك الفرصة مرة أخرى، كما يقال يوم لك ويوم عليك، وعلينا أن نتذكر الأشياء الرائعة التي قمنا بها في السابق حتى نستمر عليها ونعتبر أن الخسارة مجرد عثرة حتى لا تقتل فينا العزيمة.

ورفض عبيد اعتبار فشل منتخب بلاده في التأهل إلى المونديال بسبب الثقة المفرطة أو الاستهتار بمنتخب الكاميرون بعد الفوز عليه على أرضه في مباراة الذهاب، موضحاً أن مجريات المباراة لم تخدم الجزائر عندما تقدم منتخب " الأسود غير مروضة " بملعب تشاكر في الدقيقة الـ 22 من عمر اللقاء.

وأضاف: "جاءت المباراة بسيناريو مؤلم للغاية رغم الأفضلية لمصلحتنا منذ لقاء الذهاب، كان من الصعب تقبل الخسارة بتلك الصورة الدراماتيكية، وطبعاً في النهاية كل الأهداف في كرة القدم نتيجة أخطاء متسلسلة ولكن لا ألوم اللاعبين لأنهم بذلوا كل ما لديهم.

وتابع: "الكثيرون أرجعوا الخسارة إلى الثقة المفرطة أو التكبر على المنافسين، أعتقد أن اللاعبين لا يفكرون بهذه الطريقة ولذلك نجحنا في السيطرة على إفريقيا آخر 3 أو 4 سنوات، عندما يمر المنتخب بفترة هبوط في المستوى يجب أن ندعمه ونساعده على تجاوزها.

وأكد لاعب النصر أن منتخب " أبطال إفريقيا " يضم مجموعة من اللاعبين المميزين بقيادة بلماضي الذي نجح في تطوير المنتخب ويجب أن يحافظ على كل المكاسب التي حققها، مشدداً على ضرورة أن يطوي المنتخب الجزائري صفحة المونديال ويركز على الاستحقاقات المقبلة وعلى الـتأهل إلى نهائيات "كان "2023 بكوت ديفوار.