نال الدولي الجزائري، يوسف بلايلي الثناء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد أدائه المميز خلال مواجهة أوغندا الأخيرة والتي بصم فيها "العبقري" كما وصفته الصحافة الفرنسية على هدف مميز.

وكتبت " الكاف" عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يوسف بلايلي يسجل هدفا أمام أوغندا ،، حاول الإمساك به"، وأرفق التغريدة بهدف بلايلي الذي تلاعب بدفاع " الخصم".

وحسب آخر تحديث لموقع " ترانسفير ماركت" الشهير، فإن القيمة السوقية لبلايلي متوسط ميدان نادي بريست، قد ارتفعت لتصل 2 مليون يورو، حيث يتواجد اللاعب محل أطماع العديد من الفرق خاصة وأن عقده مع بريست قد انتهى شهر جوان الجاري.