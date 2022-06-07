وقعت مؤسسة سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة في مجال الاستثمار وتسويق المنتجات النفطية والأسمدة وتحلية مياه البحر.

وأفادت سوناطراك اليوم الثلاثاء في بيان لها "شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن الوفد المرافق لوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد بنواكشط بوزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح".

وأضاف البيان "شهدت هذه الزيارة التي دامت يومين وتندرج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، والتي ستسمح بالعمل على بحث وتطوير فرص الاستثمار وتسويق المشتقات النفطية ومختلف الأسمدة الفلاحية وكذا تبادل الخبرات والتكوين في مجال الصناعة النفطية وتحلية مياه البحر".

وأوضح نفس المصدر إن "السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك تعتبر سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار والتجارة الخارجية".