استعرض وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بنواكشوط (موريتانيا)، مع وزير الزراعة الموريتاني، ادما بوكار سوكو، مشاريع التعاون الثنائي في مجال الزراعة خاصة ما يتعلق بالأسمدة الزراعية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير الموريتاني، قال عرقاب أن "المحادثات تمحورت حول التعاون الثنائي في قطاع الزراعة، خاصة ما يتعلق بالأسمدة وتسويق منتجات المجمع العمومي الجزائري "أسميدال" في موريتانيا".

وفي هذا الصدد، كشف عرقاب أنه "تم الاتفاق على تنظيم لقاء على مستوى الخبراء من أجل وضع طلبات شراء منتوجات أسميدال من موريتانيا على المدى البعيد".

وكان عرقاب قد شرع، أمس الإثنين، في زيارة عمل لموريتانيا، تدوم يومين، حيث استقبل في مستهل زيارته من طرف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سلم له، بالمناسبة، رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونقل له تحياته وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم والازدهار وعلى الأهمية التي يوليها لتطوير الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الموريتانية وعزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويرافق وزير الطاقة والمناجم في هذه الزيارة وفد هام متكون أساسا من الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار، الرئيس المدير العام لشركة "نفطال"، مراد منور، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي "مناجم الجزائر"، محمد صخر حرامي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، يحيى عزري، الرئيس المدير العام لمجمع "أسميدال"، محمد الطاهر هويانن وعدد من الإطارات بالوزارة وممثلي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.

وتوجت الزيارة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجال الطاقة والمناجم.