وصف ممثل وزارة الصحة الدكتور كمال قاضي عضو في البعثة الطبية لحجاج الجزائر، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته ضمن برنامج "رحلة مشتاق" لـ " إذاعة القرآن" وصف حج هذا الموسم بالاستثنائي خاصة بعد التوصيات المقدمة من السلطات السعودية والمتعلقة بإجراءات التلقيح العادية و المضادة لكوفيد 19، حيث تم التشديد على تلقيح الحجاج بلقاح جونسون نظرا لضيق الوقت، واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية الخاصة بلقاحات كوفيد-19 .

وفيما يخص الإجراءات الصحية المعمول بها في البقاع المقدسة، قال ممثل وزارة الصحة إنه "يجب تناول كميات كبيرة من السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام المضلات عند الحاجة كما نصح بارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات لون فاتح، إضافة إلى الابتعاد عن الإجهاد الزائد والعمل على أخذ قسط كافي من الراحة بعد تأدية كل الفرائض ".

من جهته أبرز مدير الشبكة ببنك الجزائر أحمد بلبحان أن يوم غد الـ 8 جوان هو آخر أجل لدفع تكاليف الحج، حسبما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة مذكرا بحصة الجزائر هذه السنة والمقدرة بـ 18697 حاج.

وأكد المتحدث توفير كل الشروط الضرورية واللازمة لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف بحيث تم التعامل استثنائيا مع هذه المرحلة بفتح فروع للبنك الجزائري على مستوى التراب الوطني طيلة أيام الأسبوع إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع مع إعطاء تعليمات بعدم غلق الفروع حتى خروج آخر حاج من البنك ما مكننا –يقول محمد بن بلبحان-ببلوغ عدد 15245 حاج دفعوا تكاليف الحج عبر كامل التراب الوطني في هذه اللحظة.

وثمن بلبحان قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخير والمتمثل في تخفيض تكلفة الحج بـ 100 ألف دج ، مشيرا إلى مباشرة استقبال الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج من أجل تعويضهم، حيث تم في هذا الإطار تعويض 673 حاج لحد الآن.