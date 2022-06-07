تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز ما يقارب كيلوغرامين(02) من الكيف المعالج، حسبما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صحفي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك النظامي.

وحسب البيان، فقد تمكن عناصر الشرطة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من شخصين تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية عبر عدة نقاط بإقليم ولاية تبسة مع حجز ما يقارب 02 كلغ من الكيف المعالج.

وقد تم تنفيذ العملية بناء على استغلال معلومات واردة تفيد بوجود تحركات مشبوهة سيتم من خلالها إتمام صفقة بيع وشراء كمية معتبرة من المخدرات بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة، ليتم تتبع تحركات شخصين مشتبه فيهما ونصب كمين محكم لهما.

وقد أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما وحجز 02 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى المركبة المستعملة في عملية النقل.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقهما أمرا يقضي بالإيداع، حسبما خلص إليه البيان.