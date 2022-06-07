استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس نادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بمقر النادي في القاهرة.

وحسب بيان النادي المصري فقد حرص محمود الخطيب على الترحيب بسرار، و"ذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها".

وعقد الخطيب، جلسة ودية مع رئيس الوفاق سطيف، تبادل خلالها وجهات النظر، وبحث سبل التعاون المشتركة، وتعميق العلاقات الرياضية بين الناديين في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة اصطحب رئيس نادي "القرن"، سرار في جولة تفقدية تضمنت "دولاب البطولات التاريخية، وحمام السباحة والنصب التذكاري للشهداء، وصالة الأمير عبدالله الفيصل، وملعب التتش بالجزيرة، وقطاع كرة القدم".

وحرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء رئيس نادي وفاق سطيف درع وعلم وقميص النادي في ختام الزيارة؛ تعبيرًا عن التقدير المتبادل بينهما، والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية منها على وجه الخصوص.

ووفق ذات المصدر كشف سرار أنه خلال الجلسة وجّه الدعوة للكابتن محمود الخطيب لزيارة نادي وفاق سطيف خلال الفترة المقبلة.

وقال سرار: "أنا من أشد المعجبين والمحبين للنادي الأهلي ولتاريخه الحافل بالإنجازات، وهذا الإعجاب والاعتزاز يعود لسنوات طويلة عندما كنت لاعبًا في فريق الكرة بنادي وفاق سطيف، ولهذا يحتل النادي الأهلي قيمة ومكانة كبيرة لديّ".

واستكمل رئيس وفاق سطيف حديثه: "البعض اندهش من حديثي عن قيمة الأهلي الكبيرة في كرة القدم العربية والإفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، ولكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ الأهلي وحجم إنجازاته الرياضية، وهو فخر لكل الأمة العربية، ولهذا حرصت اليوم على القيام بهذه الزيارة الودية؛ للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي والاستفادة من تلك الخبرات".

وأشار عبد الحكيم سرار إلى أن الجلسة التي جمعته بالكابتن الخطيب جاءت مثمرة للغاية، وتعرف من خلالها على نظام العمل وإدارة المنشآت الرياضية، وتم خلال الجلسة بحث التعاون المشترك بين الناديين فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية.

وأوضح سرار أن مثل هذه الزيارات تعكس ما يهدف إليه الناديان من تعاون مثمر خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعميق العلاقات الطيبة بين الجماهير المصرية والجزائرية وتعزيز الروح الرياضية التي تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين.