دعت مديرة وكالة صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بڨالمة، غنية نايلي، منتسبي الصندوق ممن لم يتقدموا إلى شبابيك الوكالة، لتسديد اشتراكاتهم السنوية، إلى احترام الآجال القانونية المحدّدة بتاريخ 30 جوان الجاري، كآخر أجل لدفع هذه الاشتراكات، التي "تضمن للمنتسبين ولذوي حقوقهم تغطية اجتماعية."

وأوضحت نايلي لـ"الخبر" بڨالمة، بأنّ مصالح الوكالة الولائية لـ"كازنوص"، قامت بحملات تحسيسية في الميدان عبر شبابيك الوكالة والشبابيك الجوارية خارج عاصمة الولاية، كما في بوشڨوف ووادي الزناتي، مع مختلف المعنيين من تجار وحرفيين وأصحاب سيارات أجرة وغيرهم، قصد تحصيل الاشتراكات السنوية، وتجنيب منتسبي الصندوق زيادات وغرامات التأخير، وضمان سيرورة الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات، على غرار التامين عن المرض والتقاعد، حسب محدثتنا.

وأكدت نايلي بأنّ جميع الشبابيك التابعة للوكالة الولائية، تظل مفتوحة في وجه منتسبي الوكالة، طيلة أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس، وخلال أوقات العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 16 و30 دقيقة مساء. وطمأنت مديرة وكالة "كازنوص" بڨالمة كافة منتسبي الوكالة، بإتاحتهم فرص جداول الدفع بالتقسيط، مع توفير بوابة إلكترونية، من شأنها تسهيل تسوية وضعية المشتركين، بطريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر هذه البوابة، التي تدخل في إطار عصرنة القطاع، كما قالت.

وتخصّ الفترة المحدّدة من الوصاية المركزية للقطاع، لدفع الاشتراكات السنوية، جميع النشاطات خارج القطاع الفلاحي، الذي تمدّد الآجال الخاصة به إلى شهر سبتمبر، لاستمرار نشاطه الخاص بجمع المحاصيل على اختلاف أنواعها، مثلما ذُكر لنا.