قال مدرب المنتخب التنزاني، كيم بولسن، أنه يحترم كثيرا المنتخب الوطني لأنه فريق متكامل ولديه الكثير من الخبرة، مؤكدا أن هذا يجعله يملك الأفضلية في مواجهة الغد.

وأشار بولسن خلال ندوة صحفية إلى أنه من خلال الجودة التي يتمتع بها "الخضر" فإن تنزانيا بحاجة إلى دخول أرضية الميدان بخطة خاصة.

وحث المدرب الدنماركي لاعبيه على اللعب بقتالية حتى آخر دقيقة، كما شدد على ضرورة استغلال عامل الأرض بشكل جيد لتقليل الفارق في المستوى.

وتستضيف تنزانيا الجزائر غدا الأربعاء في العاصمة دار السلام على ملعب بنيامين مكابا في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

ويتصدر أشبال بلماضي المجموعة السادسة من التصفيات بـ3 نقاط بعد الفوز على أوغندا (2-0)، فيما تتقاسم تنزانيا المركز الثاني مع النيجر برصيد نقطة واحدة لكل منها بعد تعادلها (1-1) في الجولة السابقة.