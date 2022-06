Le procureur de la République près la Cour d’Alger a requis une peine de 10 ans de prison contre l’ancienne ministre de l’industrie, Djamila Tamazirt, poursuivie dans une affaire de corruption, qui date de l’époque où elle était directrice du complexe Corso, qui faisait partie du groupe « Eriad », entre 2009 et 2015.

Une amende de 3 millions de dinars a, également, été requise contre elle.

Une autre peine de cinq années de prison, assortie d’une amende de 3 millions de dinars a aussi été requise contre l’époux de Djamila Tamazirt, Hafid Akhnache.

Le parquet de la Cour d’Alger a, également, requis des peines de 4 ans de prison et d’un million de dinars d’amende contre d’autres prévenus poursuivis pour des délits de mauvaise gestion et d’abus de fonction.