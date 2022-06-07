أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم، أول وآخر حصة تدريبية في دار السلام قبل مواجهة تنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقبل بداية الحصة أدلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، بتصريحات إلى الصحافة المحلية أكد فيها عزم التشكيلة الوطنية على العودة بالزاد كاملا رغم صعوبة المهمة.

وكشف بلماضي عن إدراكه بصعوبة المواجهة على هذا الملعب وأمام المنتخب المحلي الذي سيكون مدعوما بجماهيره، معربا عن أمله في أن تكون المدرجات ممتلئة غدا.

وأضاف الناخب الوطني أنه رغم صعوبة المهمة إلا أن أشباله عازمون على تقديم أحسن ما لديهم للفوز والظفر بالنقاط الثلاثة.

وتابع بلماضي "قمنا بدراسة المنافس الذي وجهناه في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، تقريبا نصف اللاعبين لايزالون في المنتخب منذ ذلك الحين لكن الأمر سيختلف في مواجهة الغد بتواجد مدرب مغاير وبالتالي تكتيك مختلف".

وحول أوجه التشابه بين منتخبي البلدين الجارين (أوغندا-تنزانيا) اللذين تفصل بينهما بحيرة فكتوريا، أشار بلماضي أن كل مقابلة لها خصوصياتها، مؤكدا أن اللاعبين نسوا مواجهة أوغندا والتركيز حاليا على مقابلة الغد التي ستكون أمام منافس غير سهل ويمتلك عدة مميزات تجعله قادرا على صنع الخطر.