راسل عضوي مجلس الأمة عن "الأفافاس" لولاية بجاية الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن، حول ما وصفوه بـ"عدم الاستقرار الإداري على مستوى الولاية".

وجاء في رسالة موقعة من طرف العضوين درقيني عبد النور وحدادو مهني أن "إحدى أكبر المشاكل التي تُؤْرِقُ الإدارة العمومية في ولاية بجاية، وهو مشكل عدم الاستقرار الإداري الذي يعيق كل محاولات تحسين الإطار المعيشي للمواطن و دفع مسار التنمية المحلية".

وأضافت ذات الرسالة "تشهد ولاية بجاية في السنة الأخيرة تدهورا فضيعا في سير الإدارة العامة والمرافق العمومية، حيث أن إدارات الولاية بقيت بدون مدراء وتسير بمكلفين بمهمة أو مُفوضين، ويتعلق الأمر بقطاعات جد حساسة كالسكن، والتجهيزات العمومية، والموارد المائية، وأملاك الدولة، والأشغال العمومية، والصحة والسكان، والشبيبة والرياضة، والنقل، والضرائب، والمصالح الفلاحية، والجزائرية للاتصالات والثقافة..."

وحسب عضوي مجلس الأمة فإن مثل هذا الوضع يخلق حالة عدم استقرار داخلي على مستوى هذه الإدارات، ويُخل بالسير العادي للمرفق العام، ويعطِّل ملفات المُرتفقين والمُستعملين، كما يُشكِّل عائقا كبيرا لعملية التنمية.

وتابع المصدر "بصفتكم ضامنا لحسن سير الإدارة العامة والمرفق العام طبقا للمادة 112 من الدستور؛ فإننا نرجو منكم التدخل العاجل لاتخاذ كل الإجراءات التي تدخل في صلاحياتكم الدستورية كما وردت بشكل مفصل في قوانين الجمهورية".

وختم العضوين نص الرسالة بدعوة الوزير الأول إلى التدخل وفي أسرع وقت ممكن من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، إما بتثبيت هؤلاء الموظفين المُكلفين بتسيير هذه الإدارات، أو بتعيين مدراء جدد دائمين بكامل الصلاحيات، خاصة وأننا عشية افتتاح موسم الاصطياف في الولاية السياحية.