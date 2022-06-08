التهمت النيران أمس الثلاثاء هكتارات من المحاصيل الزراعية والحشائش اليابسة في مناطق مختلفة بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية إن فرقها المتدخلة تمكنت من إخماد حريق مهول شب في محصول زراعي بمنطقة الحمايد على الطريق المؤدي إلى أولاد عباس، حيث أتى على ثلاثة هكتارات ونصف الهكتار من القمح القائم وإنقاذ حوالي 15 هكتارا كادت أن تصبح رمادا.

كما تمكنت فرق الإطفاء للحماية المدنية من إخماد حريق اندلع مساء أمس بمحصول زراعي من الشعير القائم بدوار العرايبية ببلدية عين امران حيث استطاعت الفرق المتدخلة من السيطرة عليه ومنعه من الانتشار ليتم إنقاذ أكثر من هكتارين من المحصول والسكنات المجاورة وتسجيل اتلاف 02 آر منه.

وسجلت ذات المصالح خلال الفترة المسائية اندلاع أربعة حرائق لحشائش يابسة وبعض القصب البري في ظرف أقل من ساعة وربع بمدينة الشرفة ببلدية الشلف حيث شكلت خطرا على بعض المؤسسات العمومية والخاصة المجاورة، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء التي قامت في الوقت المناسب بإخمادها ومنعها من الانتشار إلى هذه المؤسسات.

وأرجعت الحماية المدنية نشوب هذه الحرائق إلى الحرارة الاستثنائية المرتفعة بالمنطقة وإلى هبوب رياح، ودعت الفلاحين إلى اتخاذ التدابير الوقائية عن طريق عزل حقول المحاصيل الزراعية بشريط محروث ونزع الحشائش الجافة على حافة الطرقات.