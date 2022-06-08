بحث وزير الموارد المائية السوري تمام رعد مع الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي طه دربال آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الجانبين ركزا في محادثاتهما على سبل تعزيز الأمن المائي وإعادة تأهيل المشاريع المائية ومواجهة التحديات وتبادل الخبرات في مجالات السياسات والتشريعات.

وأضافت الوكالة: "خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي الثاني للعقد الدولي للعمل بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 الذي انطلقت فعاليته أمس الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، استعرض الوزير رعد واقع الموارد المائية في سورية في ظل التغيرات المناخية الحالية والتحديات التي تواجه قطاع المياه في منطقة المتوسط". من جانبه أشار دربال إلى أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين وضرورة تعميقه وتطويره بينهما.

ويشارك البلدان في المؤتمر الذي تنظمه طاجيكستان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.