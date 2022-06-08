أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي مساء الثلاثاء بتمنراست بأن مبادرة اليد الممدودة تشكل مبادرة فعل حضاري وتساهم في تشكيل جبهة داخلية قوية داعيا منتخبي الحزب بضرورة العمل على تأطيرها.

وأوضح بعجي الذي كان مرفوقا بمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب خلال إشرافه على تجمع بحضور المنتخبين ومناضلي الحزب بالولايات الأربعة تمنراست عين صالح وعين ڤزام وبرج باجي مختار بدار الثقافة وسط مدينة تمنراست، بأن المنتخبين المحليين يلعبون دورا كبيرا في تقوية الجبهة الداخلية وخاصة إذا كانت لهم صلاحيات وكانت لديهم مكانة حقيقية تساعدهم في ذلك داعيا إتباع الحزب إلى القيام بأدوارهم كاملة في مساعي إنجاح هذه المبادرة.

كما أوضح بأن الجزائر ليست في أزمة وإنما السلوك الحضاري هو الذي يتم من خلاله الدخول في مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات من أجل بناء الوطن مضيفا " من الطبيعي أن تلتقي الأحزاب والمنظمات في حوار وطني لأن هناك تهديدات خاصة في منطقة الساحل".

وأبرز بأن موقف الجزائر ثابت من القضية الفلسطينية وتجاه الصحراء الغربية ولن يتغير وإن الجزائر مؤخرا أصبحت لها مكانة وكلمة مسموعة على مستوى الساحة الخارجية معللا بأن الجزائر أصبحت مزارا للمبعوثين من كل الدول.

وأفاد بشأن قانون الاستثمار الجديد بأنه سينعكس بالإيجاب على الاستثمارات المحلية والخارجية وترقية التنمية المحلية كما أثنى في ختام خطابه على الدور الكبير الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود رفقة مختلف الأسلاك الأمنية.