أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث خروج قطار ركاب عن مساره.

وحسب وكالة "تسنيم"، فإن محافظ مدينة طبس في محافظة يزد، علي أكبر رحيمي، قال إن أربع عربات للقطار من أصل سبعة خرجت عن مسارها، صباح اليوم.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين، مرجحا زيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الحادث.

وأوضح أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأكد أن وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر توجد حاليا في مكان الحادث وتقوم بفحص العربات وتحديد الإصابات أو القتلى المحتملين.

وفي السياق، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، إن حادث قطار ركاب مشهد-يزد وقع في الساعة 5:35 صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومترا من مدينة طبس.

كما ذكرت الوكالة أن العلاقات العامة للسكك الحديدية أوضحت في بيان أن الحادث وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.