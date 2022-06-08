توفي شخص في حادث انقلاب جرار فلاحي في الساعات الأولى لنهار اليوم الأربعاء ببلدية التلاغمة في ولاية ميلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها إن وحدتها الثانوية لدائرة التلاغمة تدخلت في حدود الساعة الثانية وأربعين دقيقة (02:40) بعد منتصف ليل البارحة لأجل حادث انقلاب جرار فلاحي بالمكان المسمى مشتة السمارة (مسار السكة الحديدية) في بلدية ودائرة التلاغمة، حيث خلف حالة وفاة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية شاب يبلغ من العمر 33 سنة توفي في عين المكان وقد تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث ببلدية التلاغمة.