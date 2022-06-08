تهدف الاتفاقيات الموقّعة بين الجزائر وموريتانيا في مجال الطاقة إلى ترقية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن وتطوير الخدمات البترولية، ودراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية والغاز المنزلي وفق شروط السوق الدولية، بالإضافة إلى دراسة فرص إنشاء وبناء خطوط أنابيب نقل الغاز بين البلدين، ودراسة فرص التعاون في مجال استخدام غاز البترول المسال (GPL) والغاز الطبيعي (GNC) كوقود للسيارات، حسبما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء.

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات خلال الزيارة التي أجراها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى نواكشوط.

كما تتضمن الاتفاقيات دراسة فرص إعادة تأهيل وتوسعة مرافق تخزين غاز البترول المسال في موريتانيا، ودراسة فرص تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في موريتانيا، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال التكرير وتحويل المحروقات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركة سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات.