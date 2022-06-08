ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. ي

أتي الارتفاع بالتزامن مع توقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم القيادة المقبل، إذ رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها بشأن الطلب على النفط خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 07:59 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أوت المقبل-بنحو 0.45%، ليصل إلى 121.11 دولارًا للبرميل، بعدما أُغلق أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياته منذ 31 ماي وصعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر جويلية المقبل- بنسبة 0.59%، مسجلًا 120.12 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل إلى أعلى تسوية له منذ 8 مارس في الجلسة السابقة، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء، بارتفاع وسط تعاملات متقلبة، إذ قلّلت السوق معنويات المخاطرة مقابل مخاوف نقص الإمدادات واحتمال ارتفاع الطلب بعد تخفيف قيود الصين بشأن فيروس كورونا.

ويبدو أن أسعار النفط والبنزين المرتفعة بحاجة للارتفاع إلى مستوى أعلى هذا الصيف لتحفيز الإنتاج الجديد وتثبيط الاستهلاك، وفقًا لغولدمان ساكس.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 140 دولارًا للبرميل بين جويلية وسبتمبر. والأسوأ من ذلك، قال البنك إن أسعار التجزئة للبنزين في الصيف ستحتاج إلى الارتفاع إلى المستويات المرتبطة عادة بـ 160 دولارًا للنفط من أجل تقليص الطلب.