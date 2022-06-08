لازالت عائلة الطفل قصاب عبد الرحمن (16سنة) القاطنة بمنطقة خربة السيوف جنوب المدية ومنذ صبيحة أمس تعد الدقائق والساعات لكل من يتصل بها ليخبرها عن مكان تواجد ابنها الذي وعلى غير العادة خرج من مسكن والديه أمس في حدود الساعة السابعة صباحا دون رجعة.

الأمر الذي ادخل والديه وإخوته في حيرة من أمرهم ومخاوف كبيرة من أن يكون الابن الأصغر قد وقع له مكروه لا قدر الله، وقد سارعت العائلة إلى إبلاغ مصالح الدرك الوطني ونشر صورة ابنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعل يأتيها الخبر الذي يعيد الأمل للعائلة خاصة والدته التي ساءت حالتها كثيرا ولم تعد تطيق أن تطول مدة غياب ابنها عبد الرحمن عن البيت، وحسب والده فقد كشف في اتصال مع "الخبر" أن ابنه الذي توقف عن الدراسة في السنة الثانية متوسط من سنتين قد تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول الذي أكد له أنه شاهد ابنه في خميس مليانة دون أية تفاصيل أخرى لتبقى العائلة تترقب لحد كتابة هذا الأسطر أي أنباء سارة عن الابن عبدالرحمن.