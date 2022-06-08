نفضت الدورة الرياضية الكروية المنظمة من طرف لجنة حي الشهيد محمد عڨابي المعروف بـ"الكورس"، الغبار عنه الذي تعرفه مدينة ڨالمة، حيث تتواصل دورة كرة القدم المصغّرة بملعب حي عڨابي، لثالث يوم، وستستمر إلى العشرين من الشهر الجاري حسبما علمناه من رئيس لجنة الحي، سليمان عفيفي.

الدّورة الكروية المصغّرة شدّت إليها جماهير من الفرق المشاركة وبعض الأحياء السكنية بقلب مدينة قالمة، بالإضافة إلى أبناء "الكورس"، الذين صنعوا الفرجة وأحيوا المدينة بعد شبه الموات مع مقتبل صيف حار جدّا، تراوح فيه درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة عتبة الخمسين درجة مئوية.

وتفيد أولى الانطباعات من بعض لاعبي ومسيري الفرق المشاركة وعددها 18 فريقا حسب منظمي الدورة. من بين هذه الفرق فرق من سبع ولايات، على غرار عنابة، قسنطينة، أم البواقي وغيرها، وأربع فرق من ولاية ڨالمة لوحدها. وحسب أولى الانطباعات التي جمعناها خلال المقابلة الافتتاحية التي جمعت بين فريق النادي الرياضي أدرينالين ڨالمة وفريق حموتة لولاية عنابة الملقب بـ "اليوفي"، فإنّ الهدف من الدورة الكروية، يظل كرويا ترفيهيا وينعقد تحت شعار، مثلما قال أحد مسيري فريق عنابة، "كرة القد تجمعنا ولاتفرقنا". في حين صرّح حارس فريق أدرينالين ڨالمة، بأنّ الجميع يأمل في أن تكون الروح الرياضية القاسم المشترك بين الجميع في هذه الدورة، كما أكّد على الطموح الكبير لفريقه في الذهاب بعيدا في هذه الدورة، "ولما لا الفوز بالكأس" مثلما ختم الحارس الڨالمي.

وقد أكد رئيس لجنة حي عڨابي، سليمان عفيفي لـ "الخبر" على هامش افتتاح الدورة، بأنّ الهدف من هذه الدورة الكروية التي تضم 04 فرق من قالمة، إلى جانب 14 فريقا من عدة ولايات شرقية، الهدف حسبه يظل تكوين تعداد كفؤ من اللاعبين لدعم تعداد فريق السرب الأسود الڨالمي، يكون هذا التعداد محليا خالصا مثلما قال عفيفي.

وقد أعرب الصحفي مراد بودفة لـ "الخبر" على هامش انطلاق هذه الدورة الكروية، على أهميتها من ناحية نفض الغبار عن الملل الصيفي، وخلق متعة كروية وترفيهية بمتابعة المباريات المبرمجة، معلّقا الأمل على نجاحها في شتى الجوانب.