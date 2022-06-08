كشف مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون، ميسوم لعروسي، أنه "تم تسليم إلى غاية الآن 13418 بطاقة فنان من بينها 554 بطاقة من النوع الجديد مؤمنة إلكترونيا وصالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، يحدد فيها بدقة نوعية المهنة التي يمارسها المعني في ظل وجود قرابة 180 مهنة ملحقة بالحقل الفني معترف بها من طرف وزارة العمل".

وقال لعروسي اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية إن العملية متواصلة خاصة وإن هذه البطاقة تمنح العديد من الامتيازات كالتأمين والتقاعد والاستثمار الثقافي وإنشاء مؤسسات فنية من خلال الاستفادة من أجهزة الدعم.

وأوضح المتحدث أن الجزائر حققت خطوة كبيرة منذ الاستقلال في التكفل بوضعية الفنان.