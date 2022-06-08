أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، إن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 جوان الجاري، عدة عمليات نوعية أسفرت عن توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأضاف البيان إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (17) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (05) قناطير و(72) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط (138717) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، (101) شخص وضبطت (24) مركبة و(104) مولدا كهربائيا و(115) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (07) أشخاص وضبط (05) بنادق صيد و(3000) خرطوشة و(11521) وحدة من مختلف المشروبات و(51.7) طن من النفايات النحاسية و(30) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة والشلف والبويرة والمسيلة. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ (98348) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (145) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.