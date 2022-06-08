أكد يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، صباح اليوم، في نهاية أشغال المؤتمر 33 للاتحاد بمركز المؤتمرات بوهران، مجموعة من التوصيات من بينها الاهتمام بالأمن السيبراني وتهديده للأمن القومي وضرورة تطبيق المعيار الدولي المحاسبي ابتداء من جانفي 2023.

وركز المؤتمرون على ضرورة توسيع التأمين ليشمل فئات واسعة من المواطنين في الوطن العربي من خلال العمل على تشجيع الشمول المالي والتأمين المتناهي الصًغر لتوفير تغطية للعاملين في قطاع الزراعة على الخصوص والذي يعرف أكبر عدد من اليد العاملة غير المؤمنة. نظرا للانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على سوق التأمين العربي وتسجيل نسبة 2 بالمائة من النمو، أوصى المؤتمرون بضرورة الإعداد المسبق من شركات التأمين وإعادة التأمين لتقليل الأثار السلبية للكوارث الطبيعية والصحية.

والاستعداد يتطلب انخراط شركات التأمين في التحول الرقمي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع. واستمرار في تطوير الإطار التنظيمي والمعايير المهنية لنمو الأسواق وتحديد الأخطار الكارثية والعمل على وضع خرائط ونماذج لها. تضمنت التوصيات الزامية تحيين البيانات والإحصائيات بتسعير التغطيات.

وتكثيف التنسيق بين الاتحاد العام للتأمين العربي وجميع الهيئات فيما يخص التدريب والتعليم ومعهد التعليم العربي من أجل تكوين متخصص. وجه المؤتمرون برقية تنويه و شكر للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على رعايته للطبعة 33 للمؤتمر ومن المنتظر تنظيم الطبعة القادمة في سلطنة عمان سنة 2024 .