نصب وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اللجنة المشتركة المتعددة القطاعات المكلفة بالنظام التعاقدي.

وبالمناسبة، أكد الوزير أن النظام التعاقدي يعتبر "الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ومن شأنه أن يسمح لا محالة بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة".

وأوضح أن تنصيب اللجنة المشتركة المتعددة القطاعات المكلفة بالنظام التعاقدي "دليل على الحرص الشديد والإرادة القوية التي أظهرها كافة الشركاء بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا وضمان تكفل ناجع باحتياجاتهم".

وأضاف أن هذه اللجنة تستند على "التشاور والتنسيق"، وذلك من خلال وضع "ترتيبات تعاقدية تضفي الطابع الرسمي على الاتفاقات بين الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل".