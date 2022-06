La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines (TAL) a annoncé, mercredi dans un communiqué, la reprise à partir du 27 juin courant, de ses vols réguliers internationaux, après plus de deux ans de suspension, due aux restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

"Dès le lundi 27 juin, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim verra l’atterrissage des Boeings 737-800NG de Tassili Airlines, en provenance d'Alger, à raison d’une fréquence bihebdomadaire programmée chaque lundi et jeudi", a précisé la compagnie.

Dans le même sillage, la liaison Alger - Paris-Charles de Gaulle - Alger sera opérée chaque dimanche, mardi et vendredi, et ce, à compter du mardi 28 juin, ajoute la même source.

Les liaisons bihebdomadaires reliant Alger à la ville de Nantes (France), quant à elles, seront opérationnelles chaque dimanche et vendredi à partir du 1 juillet.

"La communauté algérienne se trouvant en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et voulant relier l’ouest de l’Algérie ne sera pas en reste, la ville de Strasbourg sera reliée à Oran, à raison d’une fréquence hebdomadaire, programmée chaque jeudi", a fait savoir la compagnie.

Il sera de même pour la liaison Constantine-Strasbourg-Constantine programmée chaque samedi, selon le programme de TAL.

En prévision de la mise en œuvre de ce programme de vols, Tassili Airlines a entamé l'opération de la vente des billets au niveau de ses agences commerciales, ses agents agréés, ainsi que sur son site web.