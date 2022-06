Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présidé mercredi à Alger l'installation de la commission paritaire intersectorielle chargée du système de conventionnement.

"Principal pilier de la réforme du système national de santé, le système de conventionnement permettra sans nul doute de définir les rôles et les attributions des différents acteurs et intervenants dans le secteur de la santé", a souligné le ministre.

L'installation de la commission paritaire multisectorielle chargée du système de conventionnement "traduit l'attachement de tous les partenaires à l'amélioration des services de santé proposés à nos concitoyens et à la bonne prise en charge de leurs besoins", a précisé Benbouzid.

Cette commission qui s'appuie sur la concertation et la coordination est chargée de mettre en place des "dispositions conventionnelles officialisant les conventions entre les parties prenantes engagées mutuellement", a-t-il dit.