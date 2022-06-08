أعلنت شركة طاسيلي للطيران، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة ابتداء من 27 جوان الجاري بعد أكثر من سنتين من التعليق بسبب القيود الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19.

وأوضحت الشركة أنه "ابتداء من يوم الإثنين 27 جوان، سيشهد مطار ستراسبورغ-إنتزيم هبوط طائرات شركة طاسيلي للطيران من نوع بوينغ 737-800 ان جي قادمة من الجزائر العاصمة بمعدل رحلتين في الأسبوع مبرمجتين كل يوم إثنين وخميس".

وفي نفس السياق، سيتم تشغيل خط الجزائر العاصمة-باريس-شارل ديغول-الجزائر العاصمة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 28 جوان، حسب المصدر ذاته.

وسيتم تشغيل الرحلات نصف الأسبوعية التي تربط الجزائر العاصمة بمدينة نانت (فرنسا) يومي الأحد والجمعة ابتداء من 1 جويلية.

وأشارت الشركة إلى أن "الجالية الجزائرية المتواجدة في منطقة ألزاس- شمبان -أردين- لورين الراغبة في الالتحاق بغرب الجزائر معنية أيضا بهذا البرنامج، بحيث أنه سيتم ربط مدينة ستراسبورغ بوهران بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع مبرمجة كل يوم خميس".

وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لخط قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة المبرمج كل يوم سبت، وفقا لبرنامج شركة طاسيلي للطيران.

وتحسبا لتنفيذ برنامج الرحلات هذا، شرعت شركة طاسيلي للطيران في عملية بيع التذاكر على مستوى وكالاتها التجارية ووكلائها المعتمدين وكذلك على موقعها الالكتروني.