كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، أن أول رحلة للحجاج ستكون يوم 15جوان الجاري.

وقال بلمهدي في تصريح إعلامي على هامش اجتماعه بأعضاء لجنة الفتوى والإرشاد لموسم حج 2022، إن برنامج الرحلات الخاصة بنقل الحجاج، تم استكماله وإعداد خارطة الطريق مع شركة الخطوط الجوية السعودية. ليتم إنزال برنامج الرحلات اليوم عبر البوابة الإلكترونية للحجاج من أجل تمكينهم من الشروع في عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر وفقا لمواعيد السفر.

وتابع الوزير إنه سيتم وضع برنامج الإسكان من أجل الحجز الخاص بأماكن الإقامة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.