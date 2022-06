L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a rendu public aujourd’hui un communiqué à l’intention des bénéficiaires de l’allocation chômage qui n’on pas perçu leur allocation du mois de mai et aux demandeurs d’emploi, dont la carte est arrivée à expiration.

Elle informe que l’allocation chômage du mois de mai passé, a bien été versée sur les comptes postaux des bénéficiaires et précisé que ces derniers peuvent se rapprocher des bureaux de poste pour la retirer.

Pour ce qui est des cartes d’inscription des demandeurs d’emploi, l’ANEM a ces dernières, expirées entre le 6 et le 30 juin 2022, ces dernières seront automatiquement renouvelées.

Dans le même sillage, le ministre du travail, Youcef Cherfa a annoncé l’élargissement de la liste des bénéficiaires de cette allocation.

Elle touchera ainsi les orphelins qui percevaient déjà une partie de la pension de leurs défunts parents.

Il a, notamment, expliqué les conditions allaient être moins rigides quant à l’âge, et la limite va être repoussée à 50 ans au lieu de 40 ans actuellement.