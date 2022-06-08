تمكنت مصالح من ولاية الجزائر، خلال شهر ماي المنصرم، من حجز كميات معتبرة من المخدرات بمختلف أنواعها مع توقيف 464 شخص، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه تم حجز 16241 قرص مهلوس و7 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى أزيد من 69 غراما من الكوكائين و242 غرام من الهروين.

وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، عالجت ذات المصالح 450 قضية تم خلالها توقيف 464 شخص وتقديمهم أمام الجهات المختصة، وهذا "بعد استيفاء الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وكذا الأمن الحضري بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء قضيتين متعلقتين بـ "حيازة المؤثرات العقلية بغرض عرضها على الغير والترويج للمخدرات مع حمل أسلحة بيضاء محظورة".

القضية الأولى تمكنت خلالها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لباب الزوار من توقيف شخصين يروجان للمؤثرات العقلية بأحد أحياء برج الكيفان، حيث ضبط بحوزتهما على 1575 قرص مؤثر عقلي وسلاح أبيض.

أما القضية الثانية فقد عالجتها مصالح الأمن الحضري بالحميز، حيث أسفرت عن توقيف شخصين وحجز 382 قرص مؤثر عقلي و4 قطع من القنب الهندي و6 أسلحة بيضاء.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.