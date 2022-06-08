حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موعد انطلاق النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم (2022 ـ2023).

وأفادت الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي، أن المسابقة الأغلى أوروبيا، ستبدأ مبكرا وتنتهي متأخرة بسبب إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستبدأ في الفترة من 21 نوفمبر إلى غاية الـ 18 ديسمبر المقبلين.

وينطلق دور المجموعات في السادس سبتمبر بعد أن كانت انطلاقته منتصف الشهر ذاته، ويختتم في الثاني من نوفمبر، بعد أن كان سابقا يمتد حتى شهر ديسمبر.

أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول في 10 جوان 2023، علما بأنها كانت مقررة أصلا عام 2020 في إسطنبول قبل أن يتم نقلها إلى لشبونة بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقل النهائي مرة جديدة من إسطنبول أيضا عام 2021 إلى بورتو من أجل السماح لمشجعي طرفي النهائي لحضور المباراة النهائية.

يذكر أن النسخة الأخيرة التي كانت مقررة في مدينة سان بطرسبورغ تم نقلها إلى "ستاد سان دوني" في ضواحي باريس بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.