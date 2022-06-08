تم إنتاج كميات تفوق 128 كلغ من الذهب الصافي منذ انطلاق نشاط الاستغلال الحرفي للذهب في جوان 2021 من قبل مؤسسات مصغرة للشباب بولاية تمنراست، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مسؤولي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وساهمت في استخراج خام هذا المعدن الثمين 57 مؤسسة مصغرة من مجموع 90 مؤسسة حصلت على ترخيص للشروع في الاستغلال الحرفي للذهب بالمنطقة، مثلما أوضح رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتمنراست، شوار نور الدين.

وأشار أنه تم إصدار 628 أمر دفع بنكي لدفع مستحقات المؤسسات الشبانية التي أودعت خام الذهب لدى الوكالة، إلى جانب منح تراخيص جديدة بخصوص تغيير أو توسعة المواقع المنجمية.

وقد استفاد أصحاب المؤسسات المصغرة التي تحصلت على رخص استخراج الذهب من دورات تكوينية تضمنت محاور مختلفة من بينها التعريف بالقوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستغلال المنجمي الحرفي والتكوين في طرق استخراج الذهب وحول معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة.