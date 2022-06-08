أنهى وزير الصحة اليوم مهام بوعزيز صابر، مدير مستشفى هواري بومدين بمدينة شلغوم العيد، جنوب ولاية ميلة، بعد تقارير وصلته عن الوضعية السيئة للمؤسسة الاستشفائية، والتي كانت وراء زيارة مفاجئة الأسبوع الماضي للوزير لذات المستشفى.

والزيارة التي بدا فيها الوزير غير راض عن تسيير المؤسسة الاستشفائية، ولاسيما على مستوى مصلحة الاستعجالات، أين أعرب الوزير عن سخطه على وضع النساء والرجال في المصلحة وهو ما رفضه جملة وتفصيلا، وكان أحد الأطباء ورئيس فرع نقابي قد رد على الوزير موضحا بأن مصلحة الاستعجالات لا يبقى المريض فيها سوى 24 ساعة، وهو المعمول به في كل المستشفيات، خاصة في ظل عجز المستشفى وعدم قدرته على استيعاب الأعداد الهائلة المتوافدة على المستشفى.

المدير الموقوف كان محل انتقاد بعض الأطباء، الذين شنوا حملة في وقت سابق ضده وأبدوا عدم رضاهم عن طريقة عمله وتصرفاته التي لم تنل إعجابهم.

ومن النقيض على ذلك، أعرب عدد من جمعيات المرضى وفريق من عمال وعاملات المستشفى عن عدم رضاهم عن قرار فصل المدير الصادر اليوم واعتبروه قرارا متسرعا وجائرا في حق مدير لم يرتكب خطأ مهنيا جسيما، ويعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية، معتبرين إن المدير كبش فداء قدم لتخويف مديري المستشفيات، وراحوا يطالبون ببقائه ومهددين بحركات احتجاجية تشل نشاط المستشفى في حال معاقبة المدير.