قالت مجلة الجيش، في عددها الأخير إن مبادرة اليد الممدودة التي أطلقها مؤخرا رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تهدف إلى لمّ شمل كل فئات الشعب الجزائري دون تفرقة وتمييز لخدمة بلادهم مع طي صفحة الماضي.

وأشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، ان كـل الجزائريين مدعوون اليـوم إلى الانخراط في عملية بناء البلاد والتطلع إلى غدٍ أفضل وأجود"، و"تغليب المصلحة العليا للوطن ورص صفوف الشعب هي من بين الشروط الأساسية التي تمكن بلادنا من التصدي للأعـداء والحاقدين ووضع حد لمحاولاتهم المتكررة لتمزيق نسيج مجتمعنا والمساس بمعنويات شعبنا، عـن طـريـق بث خطب الضـغـيـنـة والبغضاء ونشر الشائعات والبلبلة وتزييف الحقائق والوقائع واستدراج ضعاف النفوس إلى مستنقعات تفوح غدرا وخيانة"، ضيف المجلة.

وأضافت ذات المجلة أن المبادرة التي أطلقها الرئيس التي اعتبرها "أكثر من ضرورية طالما أنها ترمي إلى تكوين جبهة داخلية متماسكة تقف في وجه كل الحملات التي تستهدف بلادنا"، مؤكدة أن المبادرة "لاقت استحسان وانخراط الطبقة السياسية وكذا البرلمان بغرفتيه كونها "الحاضنة لجميع بنات وأبناء الوطن"، مثلما أوضـحـه مجلس الأمـة الـذي وصـف المبادرة بـ " نوفمبرية الهوية والهوى"

وأكدت افتتاحية المجلة: أن الجيش الوطني كعادته السباق في دعم كل المبادرات الخيرة التي تخدم الجزائر حيث اعتبر الفريق السعيد شنقريحة أنها تهدف إلى تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وهي مبادرة تنم بحق عن الارادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية لاسيما في هذه الظروف الدولية الراهنة، دعيا كل أبناء وبنات الوطني إلى تغليب المصلحة العليا والانخراط في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة، مؤكدا أن أعداؤنا يدركون أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وبالتالي فهم يعملون ليل نهار بكل الوسائل على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية.