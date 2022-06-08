انتهت المقابلة التي جمعت بين أوغندا والنيجر، اليوم الأربعاء، بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة، وذلك في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وتقدم المحليون في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب كاريسا قبل أن يعدل الضيوف في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب سابو.

هذه النتيجة ترفع رصيد المنتخب النيجيري إلى النقطة الثانية من تعادلين، فيما تحصل الأوغنديون على نقطتهم الأولى في التصفيات بعد هزيمة أولى أما "الخضر".

وتضم المجموعة السادسة، إلى جانب أوغندا والنيجر، المنتخب الوطني وتنزانيا اللذين سيتواجهان مساء اليوم في دار السلام.