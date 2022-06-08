حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوزه الثاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار، قاطعا شوطا كبيرا نحو ضمان التأهل مبكرا.

وجاء فوز "الخضر" هذه المرة على حساب نظيره التنزاني بملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام بهدفين سجلهما رامي بن سبعيني (د 45+1) والبديل محمد الأمين عمورة (د 89) الذي افتتح عداده التهديفي مع المنتخب الوطني.

وسير أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، المواجهة بذكاء كبير وعرفوا كيف يعودون بالزاد كاملا بأقل مجهود وبدون تقديم ذلك المستوى الكبير.

هذا الفوز يجعل المنتخب الوطني يضع قدما في "الكان" القادمة بعدما وسع الفارق في الصدارة (6 نقاط) عن صاحب الوصافة النيجر إلى أربع نقاط كاملة مستفيد من تعادل هذا الأخير مع أوغندا في مقابلة أقيمت قبل مواجهة "الخضر".

وسيستأنف المنتخب الوطني التصفيات شهر سبتمبر المقبل عندما يستضيف منتخب النيجر، حيث سيضمن الفوز التأهل بنسبة كبيرة، لكن قبل ذلك سيواجه أشبال بلماضي إيران في مواجهة ودية بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 12 جوان الحالي.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- الجزائر 6 ن

2- النيجر 2 ن

3- تنزانيا 1 ن

4- أوغندا 1 ن

مجريات المواجهة:

* نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني على نظيره التنزاني بنتيجة هدفين دون مقابل

* هجمة مرتدة للمنتخب الوطني تصل إلى عمورة الذي ينطلق بسرعة نحو المرمى .. يسدد لكن الكرة تصطدم بالقائم وتصل نحو بن ناصر الذي يعيدها نحو عمورة .. يراوغ المدافع ويسدد بقوة في الزاوية التسعين مسجلا الهدف الثاني لـ"الخضر"

الدقيقة 89: غووول .. هدف ثاني للمنتخب الوطني عن طريق عمورة

الدقيقة 88: المخالفة تنفذ ومبلوحي يتدخل

الدقيقة 87: مهاجم المحليين يحاول الدخول لمنطقة جزاء "الخضر" .. توبة يعرقل والحكم يصفر مخالفة خطيرة

الدقيقة 84: توغل توبة .. الكرة تصل نحو بن عياد الذي يسدد بعيدة عن مرمى الخصم

الدقيقة 82: تغيير جديد للمنتخب التنزاني

الدقيقة 81: تسديدة للمحليين بعيدة عن مرمى مبولحي

الدقيقة 80: مهاجم وفاق سطيف بن عياد يعوض بلايلي

الدقيقة 78: توغل رائع للوجه الجديد براهيمي .. يسدد والحارس ينقذ الموقف بصعوبة

الدقيقة 73: تغييرين للمنتخب الوطني .. دخول براهيمي وتوبة في مكان سليماني وبن سبعيني

* المنتخب الوطني يسير المواجهة بذكاء كبير

الدقيقة 66: بطاقة صفراء ثانية للمحليين

الدقيقة 63: المدرب الدنماركي للمنتخب التنزاني يجري تغييرين دفعة واحدة

الدقيقة 62: فرصة خطيرة جدا للتنزانيين .. المتألق "ساماتا" يتوغل يمرر ناحية زميله الذي يسدد في الإطار غير أن مبولحي يتألق ويبعد الكرة للركنية

الدقيقة 61: بلايلي نحو عمورة .. برأسية ناحية سليماني الذي يرتكب مخالفة على مدافع الخصم

الدقيقة 57: خطيرة للمنتخب الوطني .. توغل عمورة يوزع نحو بلايلي في وضعية جيدة لكن رأسيته تمر جانبية

الدقيقة 56: هجمة مرتدة للمحليين .. زروقي يغطي جيدا على صعود مدافعي "الخضر"

الدقيقة 55: بطاقة صفراء للاعب المنتخب التنزاني بعد تدخل عنيف على بن ناصر

الدقيقة 54: تسديدة "ساماتا" من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى مبولحي

الدقيقة 53: المنتخب الوطني يبدأ الشوط الثاني بالتمركز في الدفاع والاعتماد على الهجمات المعاكسة

الدقيقة 48: توزيعة محكمة للظهير الأيمن التنزاني في منطقة الجزاء .. كادت تصل إلى "ساماتا" والدفاع يتدخل في آخر لحظة

* تغيير ثاني للمنتخب الوطني .. عمورة يدخل في مكان وناس

* انطلاق الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني بنتيجة هدف مقابل صفر

* الهدف جاء بعد تنفيذ بلايلي لمخالفة يمين دفاع الخصم .. تصل نحو ماندي الذي يوزع بدوره نحو بن سبعيني .. برأسية محكمة يسكنها في الشباك

الدقيقة 45+1: غوووول .. بن سبعيني يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني

الدقيقة 45: توغل بن سبعيني بعد جملة تكتيكية جميلة مع زرقان .. يسقط داخل منطقة الجزاء بعد تعرضه للدفع من لاعب الخصم لكن الحكم يطالب بمواصلة اللعب وسط احتجاج العناصر الوطنية

الدقيقة 41: توزيعة جديدة للتنزانيين تجد دفاع "الخضر" الذي يبعد الكرة إلى الركنية

* عاملا الرطوبة وأرضية الميدان السيئة أثرا على آداء المنتخبين

الدقيقة 40: سقوط لاعب تنزاني على أرضية الميدان

الدقيقة 35: خطأ فادخ من زروقي كاد يكلف "الخضر" غاليا لولا عودة الدفاع

الدقيقة 31: رد سريع للمحليين .. توزيعة من يسار دفاع المنتخب الوطني تجد الخطير "ساماتا" .. رأسيته تصطدم بالقائم

الدقيقة 30: أخطر فرصة في المواجهة .. تمريرة طويلة من بلايلي ناحية وناس الذي يتوغل ويجد نفسه وجها لوجه مع المرمى لكن الحارس ينقذ الموقف

الدقيقة 29: تسديدة للتنزانيين من خارج منطقة الجزاء تمر جانبية عن مرمى "الخضر"

الدقيقة 28: بن ناصر يمرر ناحية بن عيادة الذي يوزع لكن الكرة بعيدة عن رأسية سليماني

الدقيقة 25: محاولة للمحليين .. تمريرة متوسط الميدان في العمق بعيدة عن المهاجم "ساماتا" .. تصل سهلة للحارس مبولحي

الدقيقة 24: لعب عشوائي من الجانبين ولا فرص خطيرة على مرمى الحارسين

الدقيقة 16: تغيير اضطراري للمنتخب الوطني .. زرقان يعوض بن دبكة المصاب

الدقيقة 14: توقف اللعب بعد سقوط بن دبكة في وسط أرضية الميدان .. زرقان يبدأ التسخينات

الدقيقة 13: تمريرة وناس ناحية بن دبكة .. يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم يطالب بمواصل اللعب

الدقيقة 10: أول فرصة .. توزيعة بن عيادة بن أحضان الحارس التنزاني

الدقيقة 8: بداية حذرة من الجانبين .. لا فرصة خطيرة

* حضور جماهيري قليل في مدرجات ملعب بنيامين مكابا .. مع الإشارة إلى تواجد بعض أفراد الجالية الجزائرية في تنزانيا

الدقيقة 3: بطاقة صفراء مبكرة لـ"الخضر" من نصيب القائد إسلام سليماني بعد الاحتجاج على قرارات الحكم

* الحكم يعطي صافرة البداية ( الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر)

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* أجرى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أربعة تغييرات مقارنة مع مقابلة أوغندا، وذلك بعودة مبولحي إلى حراسة المرمى بدل زغبة وتواجد بدران إلى جانب ماندي في وسط الدفاع بدل توبة، فيما عوض بن دبكة زميله زرقان في وسط الميدان ووناس زميله غزال في الهجوم.

التشكيلة الأساسية: مبولحي، بن عيادة، بن سبعيني، ماندي، بدران، بن ناصر، زروقي، بن دبكة، بلايلي، وناس، سليماني.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره التنزاني بدار السلام في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.