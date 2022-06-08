الدقيقة 3: بطاقة صفراء مبكرة لـ"الخضر" من نصيب القائد إسلام سليماني بعد الاحتجاج على قرارات الحكم

* الحكم يعطي صافرة البداية ( الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر)

* دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* أجرى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أربعة تغييرات مقارنة مع مقابلة أوغندا، وذلك بعودة مبولحي إلى حراسة المرمى بدل زغبة وتواجد بدران إلى جانب ماندي في وسط الدفاع بدل توبة، فيما عوض بن دبكة زميله زرقان في وسط الميدان ووناس زميله غزال في الهجوم.

التشكيلة الأساسية: مبولحي، بن عيادة، بن سبعيني، ماندي، بدران، بن ناصر، زروقي، بن دبكة، بلايلي، وناس، سليماني.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره التنزاني بدار السلام في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.