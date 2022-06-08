التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص،عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية في السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود، الذي توبع في قضية فساد حين كان واليا على تيسمسيلت.

كما التمس عقوبات تراوحت ما بين 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق 4 مستثمرين وكذا في حق مدير أملاك الدولة و مدير الصناعة السابق لنفس الولاية.

وقد وجهت للمتهمين، تهم تتعلق بمنح قطع أراضي فلاحية بولاية تسمسيلت وتحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية، وكذا منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة.