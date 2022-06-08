اعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة أن اقتناء تذاكر نهائيات كأس الجزائر لكرة السلة لهذا الموسم (2021-2022) والتي ستحتضنها قاعة حرشة حسان هذا الجمعة 10 جوان 2022 ابتداء من الساعة الثانية زوالا (14سا00) سيكون عبر المنصة الالكترونية.

وفي بيان لها اشارت الاتحادية الى ان برنامج نهائيات كأس الجزائر لكرة السلة سيكون كالآتي:

- الساعة الثانية زوالا (14سا00):

أقل من 21 سنة رجال:

* نادي ملاحة حسين داي-

* نادي رويبة-

- الساعة الرابعة مساءا (16سا00): أكابر إناث

* نادي مولودية الجزائر-

* نادي حسين داي بحرية-

- الساعة السادسة مساءا (18سا00) أكابر رجال:

*وداد أولمبيك بوفاريك –

* نادي درارية-