L'équipe nationale de football a battu aujourd’hui la sélection tanzanienne au score de 2 buts à 0 au stade Benjamin Mkapa à Dar Es-Salaam en Côte d’Ivoire, à la 2e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations.

Les verts enchainent les victoires en confirment leur retour en force. En effet, c’est la deuxième victoire de rang qui leur a permis de franchir un grand pas vers la qualification pour le CAN-2023 en côte d’ivoire.

Après maintes tentatives d’atteindre les filets du camp adverse, les protégés de Belmadi ont été récompensés suite à un coup franc exécuté par Youcef Belaïli, Islem Slimani dévie le balle de la tête vers Ramy Bensebaini et permet au latéral gauche de la sélection nationale d’inscrire le premier but du match à la 45+1’.

C’est donc sur cet avantage au score d’un but à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre soudanais renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

En deuxième mi-temps, les tanzaniens ont tenté de revenir sur le score, mais en vain face à une défense algérienne solide et un M’Bolhi.

Du côté des « Verts », Adam Ounas a été blessé et Belmadi a été contraint de le remplacer par Mohamed-amine Amoura, qui a renforcé la ligne d’attaque des "verts".

En effet, l’attaquant de Young Boys a réussi à doubler la mise, après une passe en profondeur, il tenta le tir, la balle heurte le poteau et revient sur les pieds de Bilal Brahimi qui sert de nouveau le jeune attaquant qui marquera le but rassurant d’une puissante frappe.