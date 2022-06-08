خرج عمر غريب، المسيّر السابق لنادي مولودية الجزائر، بريئا من تُهم عديدة لاحقته، وكانت محل تحقيقات قضائية تتعلق بفترة تسييره للفريق امتدت لعشرة سنوات كاملة.

وبعد سنة كاملة من التحقيقات والتحريات في مختلف الوثائق التي تتزامن مع فترة إشرافه على نادي مولودية الجزائر من 2009 إلى 2019، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، يوم 31 ماي 2022، بأنه "لا وجه للمتابعة"، بما يجعل عمر غريب بريئا من التهم الموجه إليه، والتي لم تكن، في نهاية الأمر، محل متابعات على مستوى العدالة.

وكان عمر غريب، خلال سنة كاملة من التحقيقات، متابعا بجنحة تبديد أموال عمومية واستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش وجنحة تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا، وتبيّن في نهاية المطاف عدم وجود ما يدينه، حيث أفضت نتائج التحقيقات إلى أنه "لا وجه للمتابعة"، بما يمنح غريب البراءة التامة.

وما يقابل فترة السنوات العشرة التي كانت "تحت مجهر" التدقيق والتحقيق للوقوف على سلامة الجوانب القانونية والمالية والإدارية في التسيير من عدمه، والتي انتهت بإعادة الإعتبار له، فإن نادي مولودية الجزائر حقق خلال عشرة سنوات من فترة تسيير عمر غريب لقب البطولة سنة 2010 وكأس الجزائر سنة 2016، وبلغ النادي أيضا نصف نهائي كأس إتحاد شمال إفريقيا وخرج من المنافسة أمام الترجي الرياضي التونسي.

وشهدت فترة تسيير عمر غريب، من 2008 إلى 2013، ضائقة مالية غير مسبوقة، بسبب غياب موارد مالية قارة، كون النادي وقتها لم يكن قد عاد إلى شركة سوناطراك، وهي وضعية أرغمت غريب على التنازل عن أسهمه لصالح سوناطراك، بعدما تفاقمت مضعية العميد ماليا، وهو الذي بلغ سنة 2013 نهائي كأس الجزائر وخسر اللقب، لأول مرة، أمام الفريق الجار إتحاد الجزائر، وهو النهائي الذي دفع خلاله غريب ثمن "احتجاجه" الكبير، بسبب ما وصفه بالتحكيم الكارثي لجمال حيودي، ليعود إلى تسيير المولودية سنة 2016، بعد ثلاث سنوات عن "التوقيف".

وتتزامن تبرئة عمر غريب من طرف القضاء مع مطالبة عديد من المشجعين برحيل الشركة البترولية عن النادي بسبب تدني نتائج العميد في فترة "البحبوحة المالية"، كون المولودية حققت، في عهد سابق، نتائج أفضل وألقاب ومشاركات قارية في عز الأزمة المالية.

ويتمسك غريب بمطلب ضرورة تنحي سوناطراك عن مولودية الجزائر وإعادة الفريق لـ"أبنائه"، على أن تبقى المؤسسة البترولية "ممولا" للنادي، مؤكدا بأنه يملك القدرة والرغبة في قيادة عميد الأندية الجزائرية إلى تحقيق أفضل النتائج وإعادة بريقه الذي "احترق" بتأثيرات الشركة البترولية.