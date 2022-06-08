تنقل الأربعاء، وفد من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، برئاسة علي ربيج، إلى عدد من المؤسسات التابعة لقطاعات اختصاص اللجنة بهدف معاينة الإنجازات المحققة والوقوف على النقائص والعراقيل المسجلة.

ومن بين النقاط التي توجه اليها الوفد، هي الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث كان في استقباله المدير العام للمؤسسة علي عون، وهناك تلقى الوفد شروحات حول ظروف تخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى كيفية اقتناء الأدوية والعلاقة مع المؤسسات الاستشفائية.

وفي بيان للمجلس، فان الوفد جمعته جلسة عمل مع المدير العام، أين تابع عرضا مصورا حول الصيدلية المركزية وملحقاتها بكل من الجزائر، وهران، عنابة، بسكرة وبشار.

كما كشف المدير العام، حسب نفس المصدر، أن المؤسسة تقتني وتسوق حوالي 1700 صنفا من الأدوية و500 صنف آخر من المستلزمات الطبية، وذلك بميزانية بلغت 130 مليار دينار سنة 2022.

وفي نفس السياق، أشار ذات المسؤول إلى أنه من بين المشاكل التي تعرفها المؤسسة هي تحصيل الديون التي لاتزال على عاتق المستشفيات والبالغة 220 مليار دينار.

من جهة أخرى، اقترح المدير العام تحويل التكفل بميزانية المخزون الاستراتيجي لمصالح وزارة المالية، ثم أجاب عن تساؤل لأحد أعضاء الوفد حول النقص الذي تعرفه بعض الأدوية وأرجعه إلى ندرتها في السوق العالمية جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19.